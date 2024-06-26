無人機表演當日交通嚴重擠塞　政府指附近因交通意外封路所致

「多啦A夢」無人機表演當日，有市民反映附近嚴重擠塞，需要繞路而行。

全球首場卡通人物「多啦A夢」無人機表演，上月在維港上空舉行，吸引大批市民及旅客在尖沙咀星光大道觀賞，但有市民反映當日附近嚴重擠塞，需要繞路而行。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(26日)回應議員質詢時表示，是當日現場附近發生交通意外所致。

楊潤雄表示，根據紀錄，活動當日傍晚時分，梳士巴利道及彌敦道交界發生一宗交通意外，導致8名人士受傷，執法部門就該交通意外實施臨時封路措施，導致尖沙咀東一帶車流量受到影響。

楊指，一般而言，相關政府部門會因應負責大型活動的主辦單位或相關政策局或部門提供的資料，以及考慮該大型活動的性質及規模等因素，估算對附近人潮和交通流量造成的影響或潛在需求，從而按需要制訂合適的臨時措施，例如封路及交通改道等。

運輸署亦會因應有關的臨時交通安排，協調各公共交通營辦商對公共交通服務作出合適的調整；並根據預測人流及乘車需求，在有需要時加強服務或提供特別路線服務疏導人潮。至於大型盛事活動期間，如有需要，運輸署緊急事故交通協調中心亦會密切監察交通情況，並適時作出協調，以及向市民發放最新的特別交通運輸資訊。