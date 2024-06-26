近3年錄52宗路陷　75%鄰近工程造成　政府指水土流失因渠管損毀

深水埗海壇街與桂林街交界於本月初熱帶氣旋「馬力斯」吹襲期間，發生面積約8米乘12米、深約4米的路陷。政府就指路陷其中一個原因或是月初大雨加劇水土流失所致；而去年黑色雨警告信號生效期間，本港亦曾出現多宗路陷事故，有議員今日(26日)向政府查詢有關路陷情況及數字。

運輸及物流局表示，路陷與地下水土流失導致路面難以支撐駛經車輛的重量有關。根據路政署紀錄，地下水土流失的主要原因包括地下管道，如水管及渠管損毀，令水土經裂縫流入管道被帶走；及鄰近道路的地基工程，尤其是涉及深層挖掘及降低地下水位的工程處理不當，令路基的水土流入工程挖掘範圍內。此外，若進行道路挖掘工程後未有妥善回填及壓實填料，亦有可能導致路面經車輛駛過後，令底層沙泥出現沉降而下陷。如路基狀況正常，暴雨本身不會導致路陷。

根據紀錄，由2021至去年期間共接獲52宗公共道路路陷個案，相關部門已在事發後適時修復涉及的損毀路面、地下管道設施及其他相關設施，而當中由路政署協助修復路面的個案大部分在2天內完成。上述個案中，有39宗(約75%)經調查後確認由地下管道設施損毀或鄰近道路的地下工程所造成。署方強調，會定期派員巡查全港公共道路，適時進行道路維修及保養工程，並會在每年颱風季節及雨季來臨前加強巡查工作，保持道路於良好狀況。

路政署巡查時若發現及接獲有關路陷報告或迹象，會即時圍封受影響路段，並在附近一帶作檢查；同時按需要開挖探坑檢查道路結構，並盡快聯同相關部門進行所需維修工作。在個別情況下，署方亦會以間接非開挖方式(如透地雷達)協助於短時間內初步探測地下結構，以搜集資料作分析及評估。

針對鄰近道路的地下工程可能令路基水土流失的情況，當建築工程需進行深層挖掘或降低地下水位的工序前，承建商必需向相關監管部門提交地面移動監察及相關防預措施建議書或圖則，施工期間承建商亦需適時呈交監察數據予負責工程項目的專業人土以及相關部門，以確保有關工序不會對鄰近的建築物及土地等構成不良影響。另外，由於地下供水管及排水渠損毀可能令道路水土流失的情況，政府會根據地下水管及排水渠的使用年期、物料、耗損情況、過往爆裂或滲漏紀錄、周遭環境的潛在影響，以及其爆裂或滲漏所造成的影響等因素，評估其損毀的風險，制訂水管及排水渠更換及修復計劃。