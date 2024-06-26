正生書院將停運　6名員工入稟勞審處追欠薪　7.22提堂

正生書院疑因缺乏營運資金將於7月7日起停運，營辦正生書院的基督教正生會早前亦捲入捐款詐騙案，其數名高層被捕或被通緝，令到正生會缺乏資金運營。6名正生書院的前任和現任教職員，於今日(26日)到勞資審裁處入稟，指其僱主「基督教正生會有限公司」，自今年3月起拖欠支付工資及支付強積金供款，勞審處安排已離職的3名前職員的案件將於7月22日作提訊。

6名正生書院前任和現任教職員，今到勞資審裁處入稟追薪。6人當中有3人現已離職，包括曾在正生書院任教的楊敬賢、舍監和傳道人。另外有3人為現職教職員，分別在正生書院擔任總務和文職工作。據楊政賢指，他自3月起遭校方拖欠薪金，直至5月，連同長期服務金，及強積金等欠款達逾20萬港元。他於5月起已向勞工處尋求協助追討欠款，今日到勞資審裁處提交文件及會見調查主任，他與另外兩名前職員獲安排於7月22日作提訊。

至於另外3名仍然在職的員工，據悉在與勞審處的職員會面後，職員指因他們仍然在職，建議待正生書院正式停運後，他們才正式提出申索作追討。