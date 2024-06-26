10項社會政策滿意度評分9項跌　房屋包尾僅4.6分

新一屆政府上任近兩年，最新的民意調查結果顯示，10社會政策的滿意度，有9項下跌，當中房屋政策包尾，跌至4.6分，評分自2021年10月有紀錄以來的新低。

香港民意研究所布5月6日至13日以隨機抽樣電話訪問及透過電話短訊等，成功訪問了 765名市民，當中包括676個電話訪問樣本及89個電話短訊網上調查樣本。民研主要分析電話訪問的部分，10項指定社會政策範疇，滿意度以0至10分評價。

調查結果顯示，10項社會政策範疇有9項下跌，房屋政策的滿意度跌至4.6分，較上次調查的4.65分再跌0.05分。排尾二的是安老服務，由上次調查的4.99分下跌0.21分至4.78分；青少年服務的滿意度亦跌至4.86分，而勞工政策亦跌至4.94分。上述4項政策的滿意度均在5分之下。

滿意度下跌的政策，還有社會保障政策，由上次調查的5.08分跌至5.02分；家庭及兒童福利服務亦由5.33跌至5.19，下跌0.14分；醫療衞生政策亦跌至5.32分；為殘障人士提供的康復服務亦跌至5.32分，而專上教育政策下跌0.18分至5.38分，唯一項政策滿意度上升為基礎教育政策，微升0.01分至5.37分。