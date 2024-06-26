深耕慈善工作逾50年　楊受成再獲殊榮

今日(26日)假座北京舉辦的「2024慈善大典」，英皇集團主席楊受成及副主席楊政龍(Alex)分別榮獲「2024年度傑出貢獻慈善領袖」及「2024年度慈善家」獎項。一同出席是次慈善大典的英皇(北京)文化發展有限公司行政總裁霍汶希亦獲「最具影響力慈善榜樣」榮譽，表揚她引導藝人善用影響力，為社會帶來正向能量。

深耕慈善工作逾50年的楊受成已17度獲得大會頒發獎項，其行善精神感染整個集團，而是次獲授予「2024年度傑出貢獻慈善領袖」榮譽，為首個獲獎者。楊受成致詞時表示，他一直將關愛社會視為己任，希望運用自身能力和資源，促進社會的和諧與進步。回顧自身慈善生涯道，楊受成稱他早在70年代已成為慈善組織「南九龍獅子會」創會會長，之後又成立「英皇慈善基金」及「楊受成慈善基金」，資助各類公益項目，包括長者關懷、教育文化等，至今已在內地及香港興建11家老年中心及兒童福利院，未來他將繼續帶領英皇集團拓展慈善項目，以實際行動讓更多人獲益。

至於今屆獲頒「2024年度慈善家」獎項的楊政龍，積極推動集團於內地及香港的慈善事業，熱心公益，獲大會肯定。他感言道慈善精神的傳承是其始終堅持的信念，希望幫助廣大青年向上流動的同時，引導他們用善行回饋社會，讓愈來愈多的青年人成為中國公益慈善事業的中堅力量。楊政龍又分享今年初受港府委託，香港青年聯會運用賑災基金購買物資前往北京市門頭溝區，向受災居民送上節日問候，而青聯下個月亦會再去青海和甘肅探訪受災居民，充分顯示出香港與內地同胞的手足情深。

此外，從事經理人行業30年的霍汶希在慈善大典榮獲「最具影響力慈善榜樣」獎，她堅持不忘初心，發揮正面力量，經常與旗下藝人一同參與各類型公益活動。同時，大會亦表揚她積極推動文化產業教育，致力培育青年人。霍汶希表示，自己經常向藝人們說，要善用自己的影響力，幫助更多的人帶來更多的正能量，而我未來也將繼續為公益事業不懈努力，奉獻自己的微薄力量！