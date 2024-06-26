海濱事務委員會討論填海修訂　政府：未來司法覆核成功機會減

海濱事務委員會今日(26日)開會，討論推進《保護海港條例》修例建議籌備工作的進展。發展局局長甯漢豪出席會議，透露計劃於年底前向立法會提交修例草案。長春社主席鍾姍姍關注當局會否就面積不超過0.8公頃的填海工程數量設定總上限或每年上限，甯指不論是少於0.8或3公頃的小型工程，既然修例是想走拆牆松綁的道路，「唔想又為自己加加多個綁」。

甯漢豪重申，填海是否有「凌駕性公眾需要」的評估，一直是政府的工作，若市民不服有關決定，不論過去、現在或將來，都有權提出司法覆核。她承認日後司法覆核的成功機會可能因此減少，並反問「唔係一件好事咩？」至於附表中的14項工程，甯漢豪指將以法案附件形式處理，將來要加減項目，須走法定程序，以「先定立後審議的方式」修訂，並交由立法會審議。

另一委員、香港城市設計學會會長陳祖聲亦關注，若非永久性填海工程未能在工期上限7年內完工，當局將如何處理。甯漢豪表示，7年期限的設定，是參照現有工程的完工期限，一般能在4至6年內完成。若工程未能在7年內完成，倡議人可向財政司司長申請延長時限一次，以不超過一年為限。若「7+1」年仍未能完工，甯指將有適當懲處。

發展局早前建議修例，若屬保護海港條例新增附表的14項海港改善工程，包括海濱長廊和單車徑等，而填海有關的面積不超過法定上限的0.8公頃，並獲得財政司司長批准，可獲豁免於約束。若涉及海港內非永久性填海，而任何時期填海有關的面積和工程工期均不超過法定上限，即不超過3公頃及總年期不多於7年，並獲得財政司司長批准，可獲豁免於約束。