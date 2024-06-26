本地球壇爆「打假波」　3人被起訴包括1教練1球員

本港球壇爆出「打假波」事件。廉政公署上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利，相關貪污調查仍在進行。按檢控有關罪行的時效規定，廉署今日(26日)暫控其中3人向收受賭注者投注罪名，現已獲廉署准予保釋，案件將明日(27日)在東區裁判法院分案提訊。

其中兩名被告為招重文及何思漢，年齡分別為54歲及45歲，作為外圍賭注中介人，即俗稱的「艇仔」。案發時招重文同時任職香港流浪足球會，又名標準流浪的主教練。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。另一夠被告為梁羿童，19歲，深水埗體育會後衞，暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

招重文及何思漢涉嫌於去年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。梁羿童則涉嫌於今年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括在今年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊(U23)均參與由中國香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事，政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。