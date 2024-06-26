橫琴口岸多人爭執混戰　治安警執法扯髮惹議面臨調查

澳門橫琴口岸今日(26日)發生一宗毆鬥事件，期間有治安警員介入並追截相關人士時，暴力拉扯其中一名涉事女子頭髮，有在場民眾拍片放上網公開後，惹來網民質疑該警員執法手法。治安警察局表示，經初步了解，涉事警員的處理方式存有不妥之處，將結合事件前後的發生經過展開調查程序，如發現任何違規行為，將依法作出處理。

事緣今日中午約12時43分，橫琴口岸澳門口岸區的士站有多名男女發生爭執，根據網上片段顯示，其中兩名男子從行人路衝到馬路中央，當中一人追打一名短褲女，另一人則試圖阻止毆鬥，不過身後一名黑衣女子卻從後將手上紅色手袋掉向戰團，精準砸中該名「和事老」後腦位置，隨即衝前與另一男子纏鬥並雙雙跌倒轉入地面戰。

其後兩名旁觀人士上前嘗試拉開地上兩人，不過短褲女疑怒氣未消，撇開「和事老」繼續上前向地上其中一人伸腳，其後被再度拉走，此時一名身穿制服的治安警員始趕至，並一邊行近一邊大聲呼喝「停手」。

另一片段可見，該名治安警員大步流星地跑到另一行人路追截試圖逃走的短褲女子，該警員跑近女子後，猶如捉雞仔般緊從後伸手捉其馬尾辮，拉得該女子一度失去平衡。片中警員捉着女子馬尾辮向事發現場走去，途中更大聲要求女子取出證件，「攞證件出嚟，依家即刻攞！過嚟！」拍片者更以普通話旁白道「走啦，不打了有甚麼好看的」、「我X，太X啦」，片段到此結束。