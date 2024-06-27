新界私人土地逆權管有申索裁決　近4年來共77宗

逆權管有的概念來自普通法，本港亦有相關法例。發展局昨日（26日）回覆議員質詢時表示，由2021年1月1日至今年6月19日，法庭就77宗涉及新界私人土地的逆權管有申索作出裁決。當中裁定土地佔用人取得逆權管有權的申索為39宗，其餘38宗土地佔用人獲判敗訴。

發展局表示，若土地佔有人想向法庭申請逆權管有，需要證明管有已達12年，因此當業權人發現土地在未經同意下被他人佔用，應盡快採取行動收回土地。倘若業權人與佔用人交涉後仍未能收回土地，業權人應考慮盡快向法庭提出申請，要求佔用人遷出和收回土地，因為只有當業權人向法庭作出申請，才可避免因超過訴訟期限而不得提出收回土地的訴訟。

對於政府會否在法例釐清「惡意佔有者」及排除該等人士向法庭申請確立逆權管有權，發展局認為「惡意佔有者」並非法律用語，而法律上有一項原則表示提出申索的人士不得因違法行為而獲益。至於涉及違法行為會否影響成功確立逆權管有的機會，過往案例顯示法庭裁決時會考慮個案的具體情節包括違法行為的性質和嚴重性等，以決定原則的適用性。