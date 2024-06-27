深水埗生果店買賣爭執3女爆混戰　榴槤刀VS掃把

本港近日午間氣溫高達35度，悶熱天氣令人躁底！有網民上載一條拍攝日期不詳的影片，片中見3名女子在深水埗桂林街一生果舖外爆混戰，片長53秒。片段開始見一名孭背包婦人與兩名生果舖女店員，疑因買賣問題在舖外爭執，期間一名女店員粗言辱罵婦人「阻X住晒」，婦人聞言後手指對方稱「去死喇你」；女店員怒氣沖沖上前推撞婦人，婦人圖還拖時，另一女店員加入「戰團」，3女在行人路上扭打，有途經市民紛紛閃避。

婦人在排檔旁擸起一把掃把揮舞作勢襲擊對方，推撞婦人的女店員呼喝她稱「你試下！」，話音未落，婦人持掃把拍打該女店員小腿位置，遇襲女店員憤而轉身跑回舖前，她邊跑邊說「X你老母個臭X」，在舖前擸走一把榴槤刀奔向婦人，並舉刀作勢劈向對方，另一女店員則奪走婦人手上掃把，並稱「做乜郁手打人呀？」。

此時，持榴槤刀女店員怒氣漸消，轉身返回店舖邊行邊罵「你個冚家剷..你」。婦人似見慣「大場面」，在刀下驚未過，她續指罵店員「抵你冇人幫襯」，女店員聞言後持掃把揮舞駁斥對方，「洗乜你幫襯呀！」，婦人其後步回排檔後檢回她的手推車，片段亦告完結。