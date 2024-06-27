搗破「百分百擔保特惠貸款」詐騙集團　涉款逾2億元37人落網

西九龍區執法部門於去年11月接獲兩間銀行報案，指有一批人使用虛假文件，透過申請政府於疫情期間的「百分百擔保特惠貸款」，當中涉及42分申請，涉款2.1億元。人員展開調查後，於6月24至27日展開代號「寒雲」的執法行動，成功瓦解一個專門騙取政府「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團，共拘捕37人，包括1名主腦、7名骨幹成員，當中包括假公司董事及假員工等。

人員於全港多處展開拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕29男8女，年齡介乎21至72歲，大部分涉案人士報稱無業，小部分人士報稱從事裝修、運輸行業，亦有人有黑幫背景。被捕人士包括23名公司董事、14名傀儡公司員工，涉及42間傀儡公司。

調查發現詐騙集團以不同方式招攬，以金錢回報利誘他人，利用其身份開設傀儡公司，同時詐騙集團以不同渠道收購個人資料，以偽造成傀儡公司員工戶口，透過虛報誇大虛報公司的營業額，誇大員工數目及薪金支出，營造出公司有大量虧損，以申請「百分百擔保特惠貸款」。詐騙集團向傀儡公司董事派發約60萬至100萬港元的回報，向傀儡公司員工派發數千港元。當詐騙集團收到貸款後，迅速將錢轉至其他戶口，然後失去聯絡。

據悉，涉案主腦操控7名骨幹成員，即為傀儡公司董事。集團已運作一段時間，集團在網上以「零成本、高回佣，唔使還」作招倈，吸納空殼公司董事為集團申請「百分百擔保特惠貸款」。同時集團用不同渠道招聘假僱員，提供個人資料用以製作傀儡銀行戶口/虛假僱員出糧/強積金記錄。僱員完全不知道個人資料被利用。當集團收集一定數量的資料後，會一手包辦所有申請文件操控傀儡公司董事申請貸款。當貸款成功後，傀儡公司董事取得大約一成金額作為回報，其餘金額成為集團犯罪得益。騙徒為減低銀行的戒心，會保留小量金額一段時間，用作繳還貸款的利息。據了解，42間愧儡公司的借貸已經全數獲批，涉案公司分別從事裝修、清潔等行業，有公司連實體公司都沒有，或者只有一個門牌，沒有實際運作。