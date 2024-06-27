污水處理廠女工身亡　死因庭裁定死於不幸

渠務署小蠔灣污水處理廠於2021年11月發生致命意外，3名工人濕井管道內維修工作期間，污水突然湧入濕井，導致3人暈倒。井外的兩人先後入井救人，同告昏迷，其中一名女工身亡。死因庭就事件展開死因研訊，並於今（27日）裁定死者死於不幸，她是因救井內丈夫心切落井，死亡原因是硫化氫中毒，胸部受傷及溺斃。

是次研訊的對象是王喜梅，她於1975年出生，2021年11月18日因事件去世，終年46歲。今次研訊不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。裁判官綜合證供指，當日死者丈夫李金華等3人落井，期間污水排出，3人暈倒，在地面一名工人落井救人亦昏迷。之後，死者救丈夫心切，沒有戴安全設備爬入井，最終硫化氫中毒，撞傷胸部，跌入水中遇溺，左臂遭水泵螺旋槳切斷，送院不治。之所以會流出污水，是因為渠務署人員不知有工程進行，為將脫水污泥樣本交予浸大學生，故開動了離心機。

翻查報道，承建商就事件因違反《工廠及工業經營條例》及《工廠及工業經營（密閉空間）規例》等規定，被勞工處檢控。去年9月及11月，承建商先後在觀塘裁判法院被判罰款9萬港元及15萬港元。據死者丈夫李金華聆訊時指，他經營工程公司，死者是他的員工，當日她負責在地面測試井內氣體有否問題。工程尾聲時他聞到臭氣，隨即便暈倒。有份落井的工人則形容氣味刺鼻，令他想嘔想暈。

案件編號：CCDI-1053/2021