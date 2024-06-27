財會7.5審議公僕加薪撥款申請　涉款逾87億

公務員連續3年逆市加薪。行政長官會同行政會議早前拍板，今年高層、中層及低層公務員劃一加薪3%，生效日期追溯至2024年4月1日，預計按年涉及額外開支87.29億港元。立法會財務委員會將於7月5日審議有關的撥款申請。

根據當局提交財委會的文件指出，逾87億港元的撥款申請，用於公務員調薪外，還包括 資助學校的款項、廉政公署的款及資助機構。

文件中重申，調薪幅度已考慮包括士氣在內的6大因素，又提及2023/24 年度政府的財政赤字約為 1,002 億港元，預計2024/25 年 度的財政赤字為481億港元，而截至今年3月31日，財政儲備為7,346億港元，而據政府最近預測，2025 年3月底的財政儲備將會為6,865億港元。

當局又指儘管公務員薪酬調整的目的從來都不是為了追蹤通脹，本年度的薪酬調整方案仍較截今年4年3月的12個月與截至2023年3月的12個月相比的整體綜合消費物價指數變動 (即2.1%)為高。換言之，公務員的購買力將得到改善。

今年的加薪幅度沒按薪酬趨勢淨指標。薪酬趨勢委員會早前公布今年的公務員薪酬調整淨指標，高層公務員4.01%、中層4.32%及低層5.47%，而去年高層公務員則加薪2.87%、中層和低層加薪幅度為4.65%。