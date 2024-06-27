涉貪「打假波」賭外圍　3被告續准保釋　押後至10.28再訊

本港球壇上月爆出「打假波」事件。廉政公署上月採取「勁草」執法行動拘捕多人，懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利。3人落案起訴串謀向收受賭注者投注罪，包括標準流浪主教練招重文及深水埗體育會後衛梁羿童。案件今（27日）在東區裁判法院提堂。3名被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，把案件押後至10月28日再訊，以待廉署進一步調查，3人續准保釋外出。

3名被告依次為54歲足球教練的香港流浪足球會(又名標準流浪)主教練招重文；45歲何思漢，他報稱任職代課教師，疑是外圍賭注中介人(俗稱「艇仔」）；19歲深水埗體育會後衛梁羿童。招重文及何思漢被控一項串謀向收受賭注者投注罪，梁羿童被控一項向收受賭注者投注罪。

控罪指，招重文及何思漢於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，一同串謀向收受賭注者投注。梁羿童則於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式「PP88」向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

案件編號：ESCC1718-1719/2024