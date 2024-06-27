海洋公園刷新入場人次單日紀錄　水上樂園增奧運元素吸引旅客

早前新增個人遊城市來港，帶動海洋公園趁機吸納更多內地旅客。海洋公園公司主席龐建貽表示，海洋公園今年首5個月的整體入境旅客，對比去年同期有1.5倍增長，形容是「好大的強心針」，當中中國內地旅客佔好大比重，最大增長的內地旅客按年有1.6倍增長，認為樂園頭半年做得好，且配合政府刺激旅遊的措施，令海洋公園有所得益。

龐建貽表示，早前內地政府宣布新增8個個人遊城市來港，海洋公園亦有接觸該些新增城市的旅客，向他們介紹海洋公園的設施等，他指相信遠程的新增城市旅客可為海洋公園帶來刺激作用。龐又補充指，公園今年亦有不同新優惠，例如學生考試後有不同優惠。而水上樂園方面也有好大幫助，今年更刷新了開園以來入場人次單日紀錄，未來會再檢視人流設施等，例如交通配套方面可作改善以方便遊客。

對於今次水上樂園新活動新增奧運元素，龐指水上樂園「甚麼都會試」，希望公園近幾年都能有不同嶄新體驗；而樂園未來人均消費會繼續上升，呼籲旅客盡快購票體驗。

海洋公園水上樂園將於7月6日至9月1日開始「暑假狂熱Party Time」。除了有以往曾加入的水中健身、水上拳擊等元素，今次更推出一系列新水上遊戲，提供超過50個遊戲體驗和全新夏日景點，包括水上排球、藍球、拔河等，樂園亦正密鑼緊鼓籌備海洋公園夏水禮。