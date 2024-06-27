政府最高資助5萬助中小企數碼升級　7月5日方案展示日免費諮詢

隨著電子支付技術普及，加上政府先後推出多輪電子消費券計劃，香港的電子支付使用率正逐步增長。根據政府統計處數據，本港15歲或以上人士使用流動支付比例由2020年的49.4%上升至2022年的60.2%。面對顧客消費模式的轉變，中小企應該與時並進，加快數碼轉型的步伐，提供更便捷、安全和快速的支付方式，帶給顧客良好的消費體驗，特別是與生活相關的餐飲業和零售業。

然而，不少中小企資金有限，在採購合適的科技方案過程中常感到無從下手，因而窒礙中小企數碼轉型步伐。有見及此，政府撥款5億港元推出「數碼轉型支援先導計劃」，由數碼港管理，針對餐飲業和零售業中小企面對數碼轉型的痛點，以1：1配對模式提供資助，最多資助項目總開支的50% 或5萬港元，以較低者為準，旨在協助中小企應用現成的基礎數碼科技方案，加快升級轉型，以協助他們善用科技減低成本及增加效率，增強競爭力。

「數碼轉型支援先導計劃」申請程序簡單便利，中小企可透過計劃網站一站式選擇方案、直接聯繫方案供應商，同時遞交申請表和商業證明文件，毋須親臨數碼港辦事處。審批程序會於2個月內完成，申請人可透過所分配的申請號碼隨時在網站查詢申請進度。

對於餐飲業及零售業而言，營運效率和消費體驗均尤其重要。透過申請計劃中的「電子支付系統及店面銷售」方案類別，中小企能夠應用自動化、便利的收款和交易方式，提供良好的購物體驗，從而帶來更多生意。此外，數碼化系統可以幫助企業利用營銷數據自動生成報表，有效了解消費者行為和需求，並相應調整營銷策略，從而提高業績和客戶滿意度。

計劃現時已全面接受本地餐飲業和零售業中小企申請，三個指定方案類別包括「電子支付系統及店面銷售」、「線上推廣」和「客戶管理及優惠系統」。計劃申請方法及詳情，例如數碼科技方案的資料、功能、具體價目表等資料已上載於計劃網站

為協助中小企了解科技方案如何有助業務升級轉型，數碼港將於7月5日舉行「數碼科技方案展示日」，免費供中小企參與。屆時，除數碼港代表闡述計劃詳情，20家數碼方案供應商更會於現場展示方案，協助餐飲業和零售業中小企瞭解及配對合適的方案。數碼港將會繼續舉辦中小企資訊講座，給予指引及詳細講解，以協助他們辨析配合業務所需的方案。

數碼科技方案展示日

日期︰2024年7月5日（星期五）

時間︰下午2時至5時30分

地點︰九龍油麻地窩打老道23號城景國際水晶殿

語言︰粵語

費用︰全免