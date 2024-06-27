打擊黃大仙區非法收債　拘12男女涉款金額逾500萬元

黃大仙及西貢區執法人員分析今年上半年，在區內上門淋紅油、毀壞門鎖、電話恐嚇等案件，成功鎖定及拘捕11名電話登記持有人及一名上門追債人士，涉及借貸金額一共約540萬港元。

人員於6月21至26日展開代號「破敵」的執法行動，重點打擊區內的非法收數活動。行動中，人員以「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」等罪拘捕12人。當中包括8男4女(27至63歲)，全部為本地人，涉及18宗案件，當中包括10宗「刑事恐嚇」及8宗「刑事毀壞」案件。被捕人士報稱為運輸工人、侍應、司機及無業等。

調查發現有受害人因「等錢應急」，故向二、三線財務公司借貸，當受害人無能力或遲交還款後，財務公司會派出行動組，到受害人或其親友單位追債，例如淋紅油，毀壞門鎖，貼上印有受害人名稱的收數紙條，透過電話或社交媒體恐嚇受害人及其親友。

據悉，人員留意到不法分子利用「低息、毋須工作證明、毋須壓力測試」等等的噱頭吸引受害人借錢。如市民需要借貸，須向持牌及信譽良好財務公司借貸，及留意合約細則。另外，不法分子獲取受害人資料，除不法手段追債外，亦會利用資料作非法用途，例如登記電話戶口，以電話恐嚇其他欠債人，或開設虛擬銀行戶口收取非法得益。

部分涉案人士收取數百至一千港元而犯案，另外，行動中涉及借貸金額共約540萬元，最大一宗金額約200萬元，該名受害人年約30歲，因生意周轉需要借錢。