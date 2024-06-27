東院有病人獲處方425日精神科藥物　院方解釋為確保足夠服用

有私家醫生日前（25日）在社交網站指，有病人在東區醫院獲處方425日精神科藥物。東區醫院表示，檢視有關個案後，指醫生考慮到病人有可能更改覆診安排，為確保病人在專科門診的診症前有足夠藥物服用，醫生因此為他處方較長時間的藥物，但亦認為病人獲處方較長時間藥物的安排並不理想，會跟進及檢討處方的安排。

東區醫院表示，醫生一般應根據病人的治療需要，包括臨床情況及覆診安排，處方合適數量及時間的藥物，確保病人得到適切治療及全面照顧。如有需要處方較長時間的藥物，醫生應考慮在合適時間為病人安排覆診，亦應由藥劑師定期跟進病人的臨床情況和覆核藥單，確保病人正確用藥及提升藥物安全。

東院續指，有關病人過去一直由私家醫生跟進病情，今年4月入住東區醫院時曾向醫生表示，希望日後轉回公立醫院跟進。醫生便按照病人的要求，為他安排專科門診診症日期，並按照病人的臨床情況及參考私家醫生處方的藥物，為病人處方出院藥物。考慮到病人有可能更改覆診安排，為確保病人在專科門診的診症前有足夠藥物服用，醫生因此為他處方較長時間的藥物。