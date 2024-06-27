涉將未經授權文件攜離收押所　鄒家成與女律師拒認罪今開審

在泛民初選案被裁定顛覆國家政權罪罪成鄒家成，去年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪。他們不認罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院開審。懲教人員指，囚犯寄信需先由署方人員作保安檢查，是懲教署內部指引，而非《監獄規則》列明。

兩名被告分別是26歲鄒家成，及30歲女助理律師胡詠斯。他們被控於或約於2023年5月2日，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。一級懲教助理林振昌供稱，2023年4月28日，他派飯期間，鄒家成問他拿一份申訴專員公署投訴表格。同行的高級懲教主任陳玉倫問鄒「咩事要拎」，鄒沒回答。林之後把表格交予鄒，並告訴鄒，填完表不要自行寄出或交給他人，一定要通知懲教署職員，由職員作保安檢查。鄒說「清楚明白」。

鄒家成代表大狀向林振昌指出，林將表格交給鄒家成時，沒有向鄒說不能自行寄出或交給其他人；鄒家成有解釋為何要填表，說兩部書被懲教署撕掉書皮；林曾稱「記得執倉，保安實搞你」。林統統否認說法。代表胡詠斯的資深大律師則指，《監獄規則》列明，如信件屬與指明的人的通信，監督「須准許」囚犯寫和發出該信件，而申訴專員公署屬「指明的人」。林同意無權阻止囚犯寄信，但表示如果沒上司作保安檢查及加簽，信件就不可寄出。資深大狀問，這規則是出自何處，林說不清楚，謂「請律師大人問吓我上司」。高級懲教主任陳育麟承認，這是懲教署內部指引，而非《監獄規則》。

案件編號：WKCC 4600/2023