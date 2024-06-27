逾90%人指社工註冊局修例不恰當　憂誤踏「紅線」難助弱勢社群

社工註冊局上月遭勞工及福利局局長孫玉菡撰千字文狠批「5宗罪」，並迅速提出修例改組。有社工及社福界從業員在本月進行調查，並於今日(27日)公布結果，顯示社工對是次政府修例極不歡迎，逾90%受訪者均認為修例不恰當，擔心推行工作時或誤踏「紅線」；另有近90%人認為修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益。

問卷收集由今年6月7日至13日透過網上進行，對象是香港在職及退休社工和社工學生，共收到3,138份有效問卷。結果顯示，95%人認為「修例」不恰當，88.6%人不同意擴大社工註冊局委任成員至19名。

調查又發現，94.5%人憂慮修例會導致社工在推行工作時，可能有被指「危害國家安全」的風險；89.9%人認為政府修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益，以及有逾70%人不同意是次修例可提高社工專業水平。

團隊認為，是次修例會導致政治凌駕專業，打擊社工專業自主、社工失去社會問題的話語權，為弱勢社群爭取權益的行動空間也大大收窄；而社工在服務推行時，亦非常容易誤踏「紅線」，隨時會有違法或被拒絕續牌的風險，從在日常工作裏感到無所適從，損害服務使用者權益。

就此，團隊建議政府在推行修例及之後相關工作前，必須以尊重社工專業的態度，廣泛並有系統地諮詢及認真聆聽社工同工的意見，並公開諮詢過程及結果，以示公平公正。另外，若要擴大社工註冊局的組成由15人增加至27人，其中增加的6名社工成員，亦應由註冊社工以一人一票的選舉產生，讓民選成員增加至14名，達到維持專業自主之效。