中山大學附屬第一醫院15科門診　明起可用長者醫療券

本港長者明日起可使用醫療券支付中山大學附屬第一醫院15個指定科室的門診費用。

當局於2月宣布，將長者醫療券適用範圍擴至7間大灣區內地醫療機構。衞生署今日（27日）公布，明日（28日）起擴展至廣州中山大學附屬第一醫院的相關安排。本港長者可使用醫療券支付該院15個指定科室的門診費用，長者須先登記加入醫健通，才能在該院以及其他大灣區醫療機構使用醫療券。當局指，正積極與其餘6間納入計劃的大灣區醫療機構進行準備工作，預計第三季起陸續開通相關安排。

衞生署公布，明日起長者可使用醫療券支付中山大學附屬第一醫院15個指定科室的門診醫療護理服務費用，包括內科、外科、婦科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、康復醫學科、檢驗科、中醫科、神經科、心血管醫學部、臨床營養科、健康管理中心和急診科。長者須先登記加入醫健通，才能在該院使用醫療券，相關安排亦適用於香港大學深圳醫院、華為荔枝苑社區健康服務中心，以及其餘6間納入醫療券計劃的內地醫療機構。

目前醫療券設獎賞先導計劃，長者於同一年度累計使用至少1,000港元醫療券於特定基層醫療服務，就會獲發500港元獎賞。署方指，該院內科、外科、婦科、眼科、口腔科、康復醫學科、中醫科、健康管理中心及急診科提供之特定基層醫療服務，包括健康檢查、預防疾病、跟進及監測慢性疾病門診服務等，均可計入獎賞計劃的累積金額。

署方提醒，該院收費以人民幣結算，院方會按醫療券計劃下每月更新的換算率，計算醫療券扣除金額，在內地使用醫療券的適用範圍與在港一樣，長者亦不可使用醫療券和國家醫療保險，支付同一次醫療服務費用。