打擊集運販毒截3郵包拘兩青年　檢值900萬元冰毒可卡因

海關偵破2宗販運危險藥物案，從3個郵包當中，合共檢獲約9公斤懷疑冰毒及約6公斤懷疑液態可卡因，總市值約900萬港元，並拘捕2名本地男子，相信該批毒品是打算供應予本地市場。

調查人員表示，為了打擊販毒集團利用集運方式進行毒品活動，海關毒品調查科加強在市內多間集運公司進行突擊搜查。由2024年1月1日起，海關採取代號「狙擊者II」的執法行動，截至今日(27日)為止，一共破獲20宗毒品販運案，總共查獲約43公斤毒品，總市值高達2,000萬港元，以及拘捕4名男子；至於今次案件檢獲的冰毒及液態可卡因，亦是相關行動的同類型毒案中最多。

人員續指，海關是根據風險評估和情報分析，前日(25日)在位於荃灣的集運公司貨倉內，成功鎖定2個由美國到港的包裹，該些包裹分別報稱為寵物食品和零食，經查驗後，發現其中藏有約9公斤懷疑冰毒。關員隨即對相關託運帳戶作深入調查，再截獲另一件偽裝成調味料、藏有約6公斤懷疑液態可卡因的包裹。

關員於昨日(26日)進行監控遞送行動，並目睹2名青年前往荃灣一自提點收取相關冰毒包裹，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕他們。被捕人士分別17歲和18歲，報稱無業，以及按次數收取1,000至2,000港元報酬協助取貨，他們已共同被控以一項上述罪名，案件將於明日(28日)在西九龍法院提堂。

海關呼籲，暑假將至，年輕人切勿為「搵快錢」而參與毒品活動，犧牲日後大好前程；另外，海關提醒，物流業界的從業人員必須提高警覺，如懷疑有人利用物流公司販運毒品，請盡快向海關通報。