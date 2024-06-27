推動新質生產力　政黨促港追落後　發展半導體等電子部件

政府推動「新質生產力」。有政黨今日(27日)發表研究報告，建議循「新服務、新製造、新業態」三方面發展「新質生產力」，又指全球半導體市場迅速增長，本港已落成微電子中心、應用科技研究院亦參與半導體研發，建議香港可憑藉研發優勢，發展半導體等先進電子部件製造業。被問及是否銳意打破台積電主導、會否受地緣政治影響，該黨稱本港與內地需努力追趕，若不發展半導體產業，風險反而更大。

經民聯發表《發展香港新質生產力研究報告》，當中亦倡議本港定位為「產業互聯網交流平台」，透過互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等技術，為企業提供信息整合、交易、物流等服務。

針對政府早前指正研究發展「低空經濟」，該黨認為需與內地城市加強合作，協調空域管理、飛行及相關人流物流管理機制，又建議把北部都會區打造為「新興產業基地」，希望政府盡快公布區內整體布局，直接批地予用地需求較大的企業。

報告又建議在大專加強創科教育，增加「創科實習計劃」資助，擴大適用對象，並設立「科技中學」，讓中學生更早接受專科培訓，以及推出「工作影子計劃」和「短期試工計劃」，為高中學生提供實戰經驗。

政府已推出多項搶人才計劃，該黨建議優化「高才通」計劃，針對STEM或新興產業學科名列前茅、惟本身並非全球百強的大學，容許相關畢業生可申請來港。