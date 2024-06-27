開心購物節7月起舉行　禮遇達12億元　商戶需宣誓有禮待客

香港零售管理協會將在7至8月舉行第2屆「香港開心購物節」，超過160個品牌、逾5,000間商鋪，將提供超過300項免費禮品和消費禮遇，總值達12億港元。其中首度參與的貿發局將送出4,000張美食博覽、美與健生活博覽，以及家電家品博覽的免費入場門券。購物節響應政府的「好客之道運動」，參加商戶需莊嚴宣誓，並簽署「香港有禮服務約章」，承諾送上「有禮」服務。

協會今日(27日)舉行購物節啟動禮，並介紹在7月1日至8月31日的購物節期間，來自香港10個不同界別，分別包括零售業、餐飲業、旅遊業、會展業、商場業、酒店業、跨境交通、銀行業、電子支付平台，並聯同政府機構協助推廣或攜手推出各種食、玩、買、住(酒店)的消費禮遇。協會提到，今年有110項免費禮遇，較去年的35項有所增加，其中有餐廳送出1萬杯咖啡飲品等。

同期協會亦會舉辦「香港有禮店舖」選舉，消費者只需在參加商戶店舖內，掃瞄由指定二維碼(QR Code)，便可投票選出心儀的「有禮店舖」。每名投票的顧客，均可有機會額外獲得免費禮品及消費禮遇。協會將於9月公布獲選「香港有禮店舖」名單，期望能鼓勵業界提升服務水平，成就香港「好客之都」和「購物體驗天堂」的美譽。