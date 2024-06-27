鄧桂思開漏藥案　獲撤控誤殺罪兩醫生申請訟費　押至7.18裁決

身為乙型肝炎帶菌者的兩女母親鄧桂思，2017年因腎病到聯合醫院覆診，惟該院兩名主診醫生林治崑及陳小劍疑因「開漏藥」，導致鄧婦出現急性肝衰竭死亡，終年43歲。2021年兩人被醫委會裁定兩人專業失當成立，被判除牌但獲緩刑。兩名醫生去年1月被控誤殺罪，同年8月獲撤控。兩名醫生今（27日）向東區裁判官申請訟費。庭上披露，撤控其中一個原因，是牽涉醫學訓練的證人決定不作供。控方坦承現在看來，當初檢控或非最英明、最好的決定，但指醫生自招嫌疑。裁判官押後至7月18日就申請作裁決。

兩名被告分別是50歲林治崑及45歲陳小劍，均報稱醫生，他們原本各被控非法殺死鄧桂思，案發日子橫跨2017年1月20日與2017年8月26日之間。2023年8月，本案第4次提訊時，控方表示，考慮《刑事檢控守則》及作多次覆核後，決定申請撤銷兩項誤殺罪。被告方申請訟費，控方認為，較適合做法是等待鄧桂思死因研訊結束才處理。至今年5月，死因庭陪審團裁定鄧桂思死於不幸，死者是因服用高劑量類固醇，但沒有處方抗病毒藥物而死亡。

兩名醫生今日沒有到庭。辯方指，兩名被告在被捕前，從沒邀請接受調查。就證據而言，控方根本無可能舉證至毫無合理疑點。控方則表示，兩名被告曾在醫務委員會紀律聆訊中承認疏忽，有自招嫌疑成分。而被告的疏漏屬嚴重，人命攸關，認為行為構成值得譴責，法庭可行使酌情權，拒批訟費。

控方透露，最初是死因裁判官轉介才開始刑事調查。本案中，有專家證供顯示，申請人知道死者患乙型肝炎，但沒有開抗病毒藥，導致急性肝衰竭，死者最終死亡，形容控方案情不是那麼弱。控方另在庭上披露撤控決定原由，其中一項是有證人不作供，削弱了控方案情，該些證人包括醫學院相關人士，證供牽涉被告接受的醫學訓練。他們不作供，令控方案情「稍微打咗折扣」。加上考慮到抗辯理由、公眾利益，最終決定撤控。

案件編號：ESCC98/2023