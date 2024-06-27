強制舉報虐兒機制　護苗基金提6建議　促清楚列明所有性侵行為

本港不時發生虐兒事件，政府提出《強制舉報虐待兒童條例草案》將於下月10日在立法會恢復二讀。護苗基金會長蕭芳芳今日(27日)到立法會遞交建議意見書，希望議員可以向有關部門轉達，並促請政府正視和接納。

意見書有6點建議，分別為「嚴重傷害」的界定上，建議加上「傷害的複雜性」包括涉及多種施虐行為/或多個施虐者；建議全方位強制虐兒舉報，讓專業及早介入相關個案；建議必須清楚列明所有對兒童施行的性暴力、性侵犯和性行為都是強制舉報虐待兒童的元素；建議草擬「指引」時，向各有關的專業進行諮詢，以致「指引」更切合前線實況是為上策。

此外，建議條例由個別專業按步實施，減低法例執行初期可能產生的問題，以致法例無法即時得到貫徹；建議考慮司法與跨專業團隊合作，發揮法律作用，協助家長改正施虐行為，避免兒童再被虐待，亦確保舉報之後涉及的兒童，可以在不受虐待的環境中安全成長。

蕭芳芳指社會上的虐兒案愈來愈多，擔心受害人長大以後會有陰影。她強調小朋友亦有自尊心，需要有尊嚴的生活。她指很多人以為嚴重的性侵犯才會構成傷害，但其實即使觸及私人部位，亦足以摧毀兒童身心，因為他們羞於啟齒，鬱在心裏的傷痛會摧毀他們的世界，她呼籲需要整個社會的力量，提供兒童安全成長的空間，冀舉報機制能保護全港90多萬的兒童，把侵犯者繩之於法。

被問及甚麼契機令她關注兒童，她指曾有一次在魚蛋檔場地拍戲，在洗手間化妝時聽聞幾位未成年的魚蛋妹抱怨其不幸經歷，於是她萌起對兒童福祉的關注，加上有朋友過去的童年並不愉快，後來亦影響到婚姻不順。

接收意見書的議員黎棟國指條例草案獲通過後並不代表工作完成，反而是一個開端，因為條例草案提供法律框架，賦權勞福局局長制定實務守則，為25種指明的專業人員，針對其接觸兒童的機會和行業特性而制訂守則，勞福局仍就具體同相關專業團體商討中，所以條例通過後18個月後才實施。他相信隨着條例的落實，針對虐兒個案會有更多線眼，有利於短時間內發現個案，避免事態惡化。