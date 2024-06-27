工會建議政府能源組合重新分配　善用海域發展風電

近年兩電出現頻繁的電力事故，引起社會對供電安全和穩定的擔憂。有工會今日(27日)就「香港電力市場發展方向」研究進行發布，建議政府考慮重新分配能源組合，制訂時間表逐步提升非化石能源發電比例至50%，以及善用香港海域和地域特點發展風電等。

議員陸頌雄表示，當前的能源市場中，本地發電仍然高度依賴化石燃料，如煤炭、天然氣。當國際能源價格上升，勢對本地燃料成本造成顯著影響，而隨着技術進步，以及太陽能、風能、氫能技術的成本降低，再生能源成為一個愈來愈可行的選擇，認為政府可考慮重新分配能源組合。

議員何毅淦表示，現時新型風車比傳統風車更小、更便宜及更高效，加上經過技術提升及改良，現時風機高3米多就已經可以啟動，不需以任何昂貴的旋轉機制調整適應風向，舉例現時海上風電上網電價可維持在0.5-0.6人民幣每度電，故環保能源不一定價錢高昂，建議政府可善用香港海域和地域特點發展風電。

何續指，有企業目前計劃在珠海擔桿島興建海上風力發電場，其地理位置距離南丫島發電站30多公里，而這地段的風資源非常豐富，特別在夏季風力較大，估計每個風車每年的有效運行時間可高達3150個小時，接近加拿大地區4000小時的風車運行時間。

議員梁子穎則關心氣候變化和極端天氣增加，需加強電力網絡，以確保其可靠性。譬如本港有一條由紅磡連接到北角的舊式電纜，當局可研究將其強化改造，以提升電網可靠性和抗災能力；他又指，在極端天氣或停電事故發生時，加強兩電電網上的聯繫，可以進行互補，惟這項工程不止需要技術上的創新，仍需政府與兩電溝通和規劃。