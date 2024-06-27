明日料仍酷熱高見35°C　連熱9天勢平8年來紀錄

本港天氣持續酷熱，天文台今日(27日)預料明日(28日)部分地區氣溫將高達攝氏35度或以上，本月將一連9日達酷熱天氣程度，日間氣溫至少達攝氏33度，追平2016年錄得同月連續最多酷熱日子的紀錄，且高溫將持續影響本港。

長者安居協會行政總裁王虹虹指出，截至6月26日傍晚6時，本月透過「一線通平安鐘」服務尋求支援及關懷服務共有40,780人次，其中2,064人需送入急症室。而今年首個酷熱天氣警告於6月13日生效，一線通平安鐘接獲的求助及送院個案呈上升趨勢，其中本月17日求助個案單日最高，升幅近50%，隨後至本月21日的5天內，每日有超過1,800宗求助，較前一周高出15%，送院個案亦在一周之間增加超過20%，主要涉及暈眩和身體痛症。

另外，協會亦指出去年夏季香港遇上「世紀暴雨」，黑色暴雨警告生效後翌日接獲超過2,700宗求助，為去年全年最高單日求助紀錄，不少個案居於低窪地區，受水浸影響按鐘求助。

王虹虹指出，求助數字急升的情況值得關注，她估計長者未適應酷熱天氣，導致準備不足，尤其是長者屬較易中暑的人士，建議長者盡量穿着鬆身衣服，外出帶備雨傘，盡量避免長時間在戶外逗留，若出現頭暈、頭痛及神志不清等徵狀，應立刻休息，求助或求醫。