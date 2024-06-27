雙重疫情反覆 　流感數字較上周升近一倍　新冠死亡及重症增6宗

流感季節已持續半年，衞生防護中心公布最新流感及新冠數字。報告顯示兩者情況反覆，感染數字不跌反升；同時新冠的數種變異株感染比率有所上升。

中心統計最新的實驗室監測數字，有5.59%呼吸道樣本驗出甲或乙型流感病毒，較前一周的5.22%輕微上升。新增的確診樣本中，91%為甲型H1流感、6%為甲型H3、3%為乙型流感，前一周相約。中心於本月16日至22日期間，錄得20宗學校及院舍爆發，影響80人，個案及人數均較前一周升接近1倍。0至5歲兒童確診流感入院率亦升至每萬名有1.9宗，升超過33%。

流感重症及死亡數字亦見上升，16日至22日期間有45宗成人流感重症，其中37人死亡，較前一周的30宗重症導致24人死為高。報告中的45名重症患者中，有22人已接種流感疫苗。而兒童重症及死亡個案方面，繼早前一名8歲女童感染甲型H3流感後離世，本月23日再有一宗5歲男童感染乙型流感引致併發症的嚴重個案。

至於新冠方面，中心指本地新冠整體活躍程度有下降趨勢，而JN.1仍為最流行的新冠變異病毒株。中心化驗所新驗出250個新冠確診樣本，較前一同234個微增。而中心公共化驗服務處收集的樣本中，有3.14%新冠病毒呈確診個案，與前一周相若。新錄得有關新冠的死亡及重症有6宗，較前一周少1宗。中心於地區監測中驗出人均新冠病毒含量則較前一周減少近一半，不過監測驗出確診的樣本中，有68.2%為JN.1、27.8%為KP.2，而變異病毒株JN.1.7與EG.5比率有所上升，分別佔1.1%與2.9%。