電腦節8月底開鑼　大玩AI及創科　續派消費券望吸客

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日，假香港灣仔會議展覽中心舉行。今年電腦節以「AI人工智能」和「創新科技」為主題，並自2009年後再次設有5個展館，包括首次舉辦的一帶一路軟件博覽。大會今年將繼續派發現金消費券，總值達300萬港元，又首次推出旅客消費券，冀吸引更多人參與。大會表示本港消費市道雖處低迷，但商戶參展意欲高，料可協助商戶推售產品。

今年電腦通訊節共設5個展區，分別是一帶一路軟件博覽、數碼轉型專區、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館及樂齡康體智慧科技館。其中首辦的一帶一路軟件博覽，將於8月23至24日在1E展覽館舉行，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展位數目逾120個，期間會舉辦一系列主題演講，並邀請香港政府、公營機構及商業機構決策部門人士參與。

另外，大會今年繼續推出「我賞·你賺·人人消費」現金消費券計劃，總值達300萬港元，每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值分別為10港元、20港元、30港元、50港元、100港元至500港元不等。為便利旅客入場，大會特別在Hall 1C大堂設有旅客中心，旅客可直接現場購票，毋須排隊等候；同時，首1,000名於中心登記的旅客，將獲贈價值100港元的大會禮券。

香港電腦商會副主席梁定球表示，目前香港的經濟形勢不太好，業界希望香港電腦節可辦得較有規模。面對經濟增長放緩及消費市場低迷等諸多挑戰，商會亦採取多管齊下的策略，務求令今年電腦節成為香港盛事，亦希望為參展商提供更多推廣及銷售產品的機會。

香港電腦商會上任主席許健生表示，去年的電腦節雖面對港人北上影響，但銷售表現仍較前年佳，期望今年繼續在銷售方面協助展商，「最緊要大家做到生意」。他透露，今年招展進度與去年相若，「冇話依家零售難做，啲人就唔嚟擺展」，商戶對展覽非常積極投入，預料參展商數目及入場參觀人次與去年相若。