理大太陽能冷藏貨車亮相　自身供電外兼為其他車輛叉電

香港致力在2050年之前達到碳中和，而運輸業界的碳排放佔香港溫室氣體的排放近2成。香港理工大學今日(27日)公布其新研究成果，新型太陽能冷藏車。理大表示，該太陽能冷藏車不僅能較傳統的冷藏車所維持的溫度更低，還能大幅減少傳統冷藏車維持冷藏溫度的柴油消耗。理大合作企業負責人表示，目前該項目已就快完成，最快數月即可銷售，且成本相對來説較低。

香港理工大學電機及電子工程學系教授鄭家偉表示，傳統冷藏車的冷藏系統一般只能維持攝氏零下20幾度，新型的太陽能冷藏車則可以將冷藏溫度控制在攝氏零下30幾度，增大了可儲存及運輸的貨物種類。太陽能冷藏車在車輛頂部配置了8塊太陽能板，即便是通過插電的方式充電，在充電約4小時電池儲滿之後仍可以提供約4小時的動力，若使用者希望能有更長的續航，亦可以通過增加電池的數量提升續航能力。鄭家偉表示，太陽能冷藏車還可以通過充電接頭直接給另外的太陽能冷藏車或其他車輛供電。

與理大合作的環保科技公司負責人麥穗雄表示，項目目前完成度已經達到9成，如果有訂單相信最快可以在4個月之內投產並銷售。麥穗雄稱，傳統的冷藏車(5.5噸車)售價約50萬港元，如果加裝該太陽能系統，價格在約70萬港元。使用該系統的回本時間，預計在半年至9個月，通過冷藏車在怠速時節省的燃油能很快將安裝成本覆蓋。