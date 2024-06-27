外傭借貸累僱主惹關注　政府稱持牌放債人規管將從嚴

本港不少家庭聘請外傭協助處理家頭細務，近日卻發生外傭借貸連累僱主。財經事務及庫務局局長許正宇今日(27日)在網誌撰文表示，外籍家庭傭工的借貸問題不僅影響其自身財務健康，更會對僱主造成困擾，故當局對此高度重視，會嚴格規管持牌放債人，並加強宣傳教育，提醒外傭審慎借貸。

許正宇指，放債人註冊處處長將於今日致函所有持牌放債人，針對一些不合法的放債和收數手法，提醒放債人必須特別注意的相關牌照條件；同時亦會持續加強對外傭有關審慎借貸的宣傳教育，軟硬兼施，更好的保障外傭和其僱主的權益。

許提醒，放債人在向外傭放出貸款前，亦應先評估他們的負擔能力，並考慮外傭現時的收入及開支，以及其按照貸款協議還款的能力，包括在協議有效期內到期還款時，外傭是否有能力還款、毋須為了還款而借貸、以及還款不會對其整體財務狀況造成重大的不良影響。

他重申，諮詢人的角色僅限於就貸款申請提供有關擬借款人的資料，在任何情況下，諮詢人對償還貸款無任何責任，呼籲放債人遵照牌照條件經營業務，如違反牌照條件經營業務，即屬觸犯《放債人條例》，一經定罪，最高可被罰款10萬港元及監禁2年。