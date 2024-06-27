提5大建議改善新田科技城規劃　環團促建水獺走廊及保留魚塘

城規會即將於明日(28日)討論新田科技城填塘及發展草圖，並聽取公眾申述。繼昨日(26日)10個粵港澳環團聯署促修改發展草圖，有環團及專業學會今日(27日)接力提出5大建議，包括建造專為水獺而設的生態走廊；調整建築物高度管制，改良雀鳥飛行廊道設計，在科技城西北角保留濕地，改作休憩防洪及污水處理用途；保留部分河道及魚塘作排水及蓄洪池；保留個別農地和池塘建公園。環團代表指環評報告雖有不足，但現需「接受現實」，並「向前看」從中改善。

環保團體世界自然基金會香港分會(WWF)及香港園境師學會表示，新田科技城位於的后海灣濕地生態價值極高，因此發展時除了體現國家規劃及區域發展策略，亦要體現國家的生態文明政策。WWF保育總監陳輩樂指出，港府計劃建造供水獺等陸生哺乳類動物使用的生態走廊設計支離破碎，不利水獺使用，變相切斷動物來往新田與落馬洲的通道。他建議的生態走廊採取露天設計，配合下沉式行車道路，有利連貫暢通三寶樹濕地公園及落馬洲河套區。

香港園境師學會副會長陳彥璘則稱，科技城毋須建設昂貴的防洪設施，可善用大自然河道特點，保留部分河道以加強地表滲透能力，以及保留部分魚塘作蓄洪池便可。另外，學會建議保留石湖圍東面的農地和池塘建成特色田園公園，推廣休閒農耕，變相成為科技城的休憩用地。

WWF香港生物多樣性及保育政策高級經理劉兆強表示，認同環保署通過的新田環評報告存很多不足，但要「接受現實」及需「向前看」，希望透過建議改善環評中不足的地方。