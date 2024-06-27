深中通道下周日通車　直通巴將改道　旅遊業料粵西暑假團倍增

建設7年、連接廣東深圳和中山的深中通道，將於下周日(30日)下午3時正式通車營運。通道將縮短本港往返中山等城市的車程，旅遊業界相信有利港人北上旅遊，以及較遠省市南下大灣區及本港旅遊。有旅行社指首日已有5個旅行團、逾200名旅客經通道赤到中山旅遊，又相信類似的團在暑假會「火爆」。

廣東深中通道通車營運新聞通氣會(本港亦稱吹風會)今日(27日)宣布，深中通道將在下周日下午3時通車，上午先舉行通車儀式。這條全長24公里的深中通道由伶仃洋大橋、人工島和海底隧道組成，早前已落成及驗收。通道正式通車後，中山往返深圳將縮短最快至30分鐘，毋須繞個大圈下，相較於過去行走虎門大橋節省1.5小時；前往江門、肇慶等地，亦能節省約1小時。

跨境巴士永東直巴指，旗下新會、台山及肇慶等多條路線會改行新通道，預計會較原本路線快45分鐘至1小時。而受惠於行車時間縮短，公司相信能吸引旅客來往香港及中山，並將加密班次，其中中山綫將由每日26班增至40班，每半小時一班車。

旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，通車後更方便香港市民北上旅遊，亦相信能吸引北方城市，經深中通道到香港等大灣區城市一程多站旅遊。旅遊促進會總幹事崔定邦則透露，旗下旅行社在深中通道開通首日，已有5個旅行團取道前往中山，將參觀孫中山故居及午膳等，並即日回港；第2日則有10團取道。他相信，大幅縮短行車時間之下，粵西旅行團在暑假期間會「火爆」，放幾天假都會去遊玩，旅行團量料會多一倍。