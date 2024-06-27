訛稱籌女兒殮葬費及助租屋　無業婦呃前同事逾9萬元被捕

澳門騙案不絕，當地一名女子訛稱為籌女兒殮葬費及協助租屋，先後詐騙三名前同事逾9萬澳門元。澳門執法部門今日(27日)表示，本周二(25日)在港珠澳大橋澳門口岸截獲入境的疑犯，她承認作案，而9.4萬澳門元騙款已全數花清。疑犯被控巨額詐騙及電腦偽造罪，移交檢院跟進。

被捕澳門女子姓陳，43歲，無業。案情指，2男1女本周日(23日)報案稱被前同事詐騙，其中一名事主指，疑犯今年1月在餐廳工作期間，曾表示女兒過身需要殮葬費，更向其出示殮葬公司通訊軟件微信帳號，當中通訊紀錄顯示需要4.2萬澳門元費用，該事主遂向陳女借出相關款項，但事後一直無消息。

另外兩名事主則指，疑犯訛稱「有門路」協助租住皇朝區的單位，二人有意租屋於是先後向她提供3.9萬港元及1.3萬港元，但付款後對方同樣失聯。由於懷疑被騙，三名事主報案。澳門執法部門接報調查後，確認疑犯女兒在今年1月過身，但在她向首名前事主借錢時，其女兒已經入葬，相關款項亦已付清。此外，當局再發現疑犯收到另外兩名事主款項後，未有協助兩人租賃單位。執法人員其後在本周日於港珠澳大橋澳門口岸截獲疑犯。