機管局批出無人駕駛運輸合約　料3分鐘穿梭港珠澳口岸與航天城

香港機場管理局宣布批出合約發展無人駕駛車輛及自動駕駛運輸系統，未來旅客可乘搭無人駕駛車輛經「航天走廊」，3分鐘往來港珠澳大橋香港口岸及航天城。該系統將成為香港首個自動駕駛公共交通系統。

機管局興建的航天走廊結合行人路及專用行車天橋，連接港珠澳大橋香港口岸與航天城，而自動駕駛運輸系統將於航天走廊上運行。每架無人駕駛車輛每程最多可接載16人，於初始階段，整套系統每小時單向可接載500人次，並以載客量增加至每小時單向接載2,000人次為目標。

機管局批授該份無人駕駛車輛及自動駕駛運輸系統合約予冠忠智慧出行有限公司與合壹汽車有限公司組成的冠忠—合壹汽車合資公司。該合資公司與在自動駕駛技術方面領先全球的百度合作，作為智能綜合運輸系統的技術供應商；而廈門金龍則為車輛供應商。

機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場是全球首個機場，大規模地將無人駕駛車輛應用於機場實際運作中，包括以無人駕駛拖車運送行李及貨物、利用無人駕駛巡邏車提升機場保安，甚至以無人駕駛巴士接載機場員工往返停機坪。她又透露航天走廊自動駕駛運輸系統的下一階段發展，將進一步由航天城延伸至東涌市中心，連接更多港鐵及巴士服務。