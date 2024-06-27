瑪嘉烈醫院男病人感染丙肝　懷疑病格內傳染

瑪嘉烈醫院今日（27日）公布，一名24歲男病人住院期間感染丙型肝炎，曾與一名丙型肝炎帶菌者於同一病格留醫，懷疑因而受感染，院方已向衞生防護中心報告事件，並透過「早期事故通報系統」向醫院管理局總辦事處呈報。

院方表示，該名病人頭部受傷，3月21日入院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療，同月曾進行測試，未有驗出丙型肝炎病毒；病人肝酵素在本月中急速上升，院方於本月15日再安排病人進行測試，結果驗出丙型肝炎。院方已為病人處方抗病毒藥物，並已向其家屬講解情況，病人因自身疾病目前情況嚴重。

院方經調查發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於4月20日至5月24日期間，曾於同一病格留醫，基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，不排除該名24歲男病人於院內受感染。院方已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，將安排相關病人進行肝功能及病毒測試，持續監察其健康狀況。

丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染，而事件涉及的兩名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，增加感染風險。院方表示，已徹底清潔相關病房，同時已檢視相關病房的感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序之相關感染控制培訓和監察。