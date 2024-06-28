今年首發酷熱天氣警告至今　長者使用平安鐘上升近兩成

本港天氣持續酷熱，長者安居協會指出，截至6月26日傍晚6時，本月透過「一線通平安鐘」服務尋求支援及關懷服務共有40,780人次，其中2,064人需送入急症室。長者安居協會行政總裁王虹虹今日（28日）在電台節目表示，今年首個酷熱天氣警告發出（6月13日）至今，平安鐘接獲的長者求助數字及送院個案均上升，平均每日逾1,800宗，當中求助個案上升近兩成，送院個案增加三成，通常因頭暈、頭痛或脫水等情況求助。

王續稱，多了長者表示睡覺及情緒不好，又指擔心開冷氣開風扇增加電費支出。她呼籲，在酷熱天氣下，要保持家居空氣流通，不要為慳電而不用風扇或冷氣，若長時間吹冷氣受不了，可以先開一段時間再關掉方入眠，亦可到有空調的社區公共設施避暑。

天文台署理助理台長鄭元中在同一個電台節目表示，自本月20日至今日已連續九日發出酷熱天氣警告，原因是本港受到熱副熱帶高壓脊影響，每年都差不多是6至8月夏季出現較熱天氣，今年並無不同。副熱帶高壓脊出現的情況較波動，有時強有時弱，而近日受副熱帶高壓脊影響的天氣，較穩定較少下雨，連晚間也會較熱。全球暖化下，本港去年共錄得50多日「熱夜」，為有紀錄以來第二高，因此巿民亦要留意晚上的酷熱情況。