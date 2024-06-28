筲箕灣耀興道去年9月世紀暴雨後封閉　下周日恢復全線來回行車

受去年9月世紀暴雨侵襲，筲箕灣耀東邨耀興道發生嚴重山泥傾瀉，相關行車道其後全線封閉，路政署進行初步修復後，今年3月23日重開一條西行方向的行車線，並繼續進行下一階段的斜坡復修工程。路政署今日（6月28日)宣布，經修復及完成公共巴士試路後，將於本周日(6月30日)上午約5時30分重開餘下臨時封閉的行車線以恢復全線來回方向行車，並同時重開北面的行人路。

署方又稱，行經該路段的七條巴士路線（即城巴第77、82S、99、720X、N8號線及過海巴士第110及606號線）及兩條專線小巴第50及65號線，將會全部恢復行駛原有路線。除耀興道西行方向位於耀東邨耀明樓對面的原有巴士站仍需繼續暫停使用外，耀興道東行方向位於耀東邨耀興樓和耀貴樓外及筲箕灣廣場對面的原有巴士站將會恢復使用。

為進一步保障道路使用者安全，路政署會繼續進行餘下的山坡防護工程，包括在山坡中腰已完成噴漿的混凝土表面安裝金屬護網。另外，水務署已完成北面行人路的水管修復工程，並將安排逐步移除耀東邨內的臨時水管。與此同時，水務署和渠務署亦會爭取盡早完成復修所有損毀的相關地下公共設施。有關工序全部完成後，路政署會進行餘下的路面修復工程，以期盡快全面重開耀興道的南面行人路。