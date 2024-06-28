零售餐飲業要變招增吸引力　行會召集人：不應完全倚靠內地措施

對於商務部決定從港澳回內地同胞的免稅額提升至1.2萬人民幣。有關措施首先在5個口岸進行，8月1日後在所有口岸推行，相信對香港零售有幫助，有助多些內地同胞來港購物或娛樂。對於海南島的3萬人民幣免稅額，她指毋須比較，因海南島的免稅額是全年計，而香港則每一次都1.2萬人民幣，加上香港同內地非常接近，往來方便。

她指今次免稅額的提升，雖然同早前有商界主張3萬人民幣有距離，但她強調中央是全盤考慮，由免稅額由數千人民幣加至1.2萬人民幣元並不容易，調升免稅額應循序漸進，而香港零售和飲食業亦不應該完全依靠內地措施，自己都要努力，考慮舊商場怎樣更新、搞得好玩啲，提供多些折扣，讓更多內地同胞樂於在香港購物，而不應一味要求中央擴大免稅額。

另一行政會議成員林健鋒預期整個零售業連帶旅遊相關行業亦會受惠，令下半年訪港內地旅客人數有望增加一至兩成。他說：「呢個係一個好開始，必定可以帶旺消費、振興經濟。希望理順有關安排後，可以逐步將免額稅提升。」

現時內地旅客來港的免稅額只有5000人民幣，而且已多來沒有調整，他形容「5000蚊買部手機都未必夠」，因此，他多次建議應該將有關免稅額大幅提升。他相信有關惠港措施能夠刺激來港旅客的消費意欲，又說：「買野買得豪爽啲，特別是貴價物品，例如珠寶，電子產品等等。」

他建議下一步可提高內地旅客來港消費的免稅額至每人每次2萬至3萬人民幣，吸引內地旅客多來幾次和多留幾天，他亦會向中央爭取有關方案。他促請旅發局聯同業界做好大型宣傳工作，亦期望業界把握良機，推出購物優惠和提供更好服務，令內地旅客對香港有好印象，充分發揮好惠港政策帶來的作用。