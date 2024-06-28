控告前生意夥伴誹謗敗訴兼付訟費　海天堂提上訴遭駁回

龜苓膏連鎖店海天堂前生意夥伴蔡國強，被指於2013年向傳媒「爆料」，指稱有員工將疑似發霉龜苓膏經處理後出售，事後遭海天堂入稟控告及被索償約1.5億港元。法官2021年頒判詞，裁定事發時確有海天堂分店員工沖洗發霉龜苓膏再出售予顧客，判海天堂敗訴。海天堂不服裁判提上訴，上訴庭今（28日）頒判詞駁回上訴。

上訴方是海天堂有限公司，答辯方為蔡國強。原審法官在判詞指，本案唯一獨立證人是海天堂在內地的前區域女經理，法庭信納她的證供，她在海天堂任職多年，曾向40間分店的員工轉達上級的指示，把輕微發霉的龜苓膏清洗後出售，嚴重的則退回廠房。呈堂片段也顯示有分店員工清洗發霉龜苓膏。法庭最終裁定事發時確有海天堂分店員工沖洗發霉龜苓膏再出售予顧客，判海天堂敗訴，及要求海天堂付蔡的訟費。

上訴方指，原審法官裁定海天堂在內地的前區域女經理是本案唯一獨立證人，並依賴她的供詞，屬於犯錯。但上訴庭指，原審法官有權依賴上述前區域女經理的證詞，因為內地海天堂跟上訴方在香港的公司大致相似，所出售的龜苓膏是在同一工廠製造及分發。綜合所有因素，上訴庭認為上訴方理據無一成立，駁回海天堂上訴，並要海天堂支付上訴訟費。

案件編號：CACV482/2021