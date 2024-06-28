涉將未經授權文件攜離監獄　鄒家成及女律師被裁表證成立7.2陳詞

在泛民初選案被裁定顛覆國家政權罪罪成的鄒家成，去年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪。他們不認罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院續審。法庭裁定兩人面對的控罪表證成立。案件押後至7月2日結案陳詞。

兩名被告分別是26歲鄒家成，及30歲女助理律師胡詠斯。他們被控於或約於2023年5月2日，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。代表胡詠斯的資深大律師昨日在控方舉證完畢後，作出中段陳詞，表示《監獄規則》列明，如信件屬與指明的人的通信，監督「須准許」囚犯寫和發出該信件，而申訴專員公署屬「指明的人」。涉案申訴專員公署屬已授權的物品，強調懲教署的指引和守則不是法律，申請控罪表證不成立。

裁判官今日裁定兩人面對的控罪表證成立，兩名被告不作供，亦不傳召證人。法庭把案件押後至7月2日結案陳詞，期間鄒家成繼續還押，胡詠斯則續准保釋。

案件編號：WKCC 4600/2023