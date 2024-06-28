提升旅客購物意欲　旅發局贈過夜客優惠券　涵蓋交通零售及餐飲

中央政府宣佈, 內地旅客由香港進境內地攜帶行李物品免稅額度，由目前人民幣5,000元增至人民幣12,000元，新措施將於7月1日起，於6個陸路口岸實施。旅發局表示歡迎和感謝, 同時展開全新夏日推廣活動，包括向所有訪港過夜旅客送贈50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、餐飲及零售優惠券，總值超過1億港元。旅發局主席彭耀佳博士表示，今次提高免稅額度的措施，將有助提升內地旅客在香港購物和消費的意欲。為發揮更大的效益，旅發局乘着新措施推行，吸引旅客在港消費，擴大旅遊業對經濟的貢獻。

旅發局透露，將因應新措施開展全新推廣活動「香港-樂在當夏」，包括由下月11日起，向所有訪港過夜旅客送出50萬份「夏日三重禮」，涵蓋交通觀光、零售及餐飲三款優惠券，提供不同的消費折扣優惠，總值超過1億港元，並聯乘業界提供多款精選消費優惠等，進一步提高旅客在香港消費的意欲。

另外，旅發局與過百個品牌推出逾100款夏日精選優惠，供旅客及本地市民享用，優惠涵蓋航空公司、景點、餐飲、零售、商場、旅行社等不同業界，亦會協助宣傳由業界推出的不同大型消費推廣活動，吸引旅客留港消費。

旅發局亦推出限定活動「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港，將於下月9日至8月8日期間，在香港島及九龍10個旅客熱點登場。旅客及市民尋找位於各區的隨意門前往打卡，有機會獲得限定多啦A夢徽章或特別紀念品。