多啦A夢逾2米高隨意門　7.9起登陸廟街等十景點

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站將於下月開展。主辦單位AllRightsReserved宣布，與香港旅遊發展局合作推出「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門在香港，下月9日至8月8日期間，在觀塘海濱公園、中環碼頭及廟街等10個地點，帶來10道逾2米高、1：1原本尺寸的法寶「隨意門」，召喚旅客及市民遊走香港鬧市，找尋粉紅門框蹤影打卡，以及領取限量紀念品。

「隨意門」在香港10個展示地點，包括香港藝術館、山頂凌霄閣、 觀塘海濱公園、中環閣麟街(近荷李活道)、中環碼頭、中環遮打花園、西九文化區(藝術公園秘密花園)、廟街(榕樹頭)、灣仔「水上運動及康樂主題區」、元創方。各個地點的「隨意門」各有特色，門內更有專門為各景點而創作的插畫，例如觀塘海濱公園，門內畫有海濱夜景；而廟街則畫有卡通版的廟街牌坊，猶如多啦A夢向大眾介紹香港獨特的文化，發掘城中各式各樣的景點。

除了與「隨意門」打卡，參觀者只要於個人社交媒體，上傳包含隨意門的打卡貼文，即可有機會換領限定多啦A夢徽章，或黃色多啦A夢花樽及環保袋。數量有限，先到先得，送完即止。