偵破3宗遠洋船走私案截一億元貨　疑採迂迴路線轉運內地

海關在今年6月針對利用遠洋船走私，展開一個代號為「巨浪」的特別行動，期間一個偵破3宗案件，檢獲大批走私物品，包括電路板、手機、平板電腦、汽車零件等，總市值約1億港元。

調查人員表示，海關根據情報分析及風險評估，鎖定3個原定出口到馬來西亞的40呎海運貨櫃，並分別在6月10日、17日及23日，對上述貨櫃進行檢驗。該3個貨櫃各自報稱載有鋁片、鋁合金及通訊配件，惟經X光檢查，發現均存在可疑影像。前2個貨櫃的貨物密度與形狀與所報稱的鋁片、鋁合金並不脗合；第3個貨櫃的貨物則非常雜亂，影像中有深淺不一的地方，並有個別貨物體積較大，不符合通訊配件體積細小的特點。基於上述異狀，海關認為相關貨櫃非常可疑。

其後，海關打開貨櫃檢驗，尋獲上述未列艙單貨物，經跟進調查後，拘捕一名涉及其中一宗案件的60歲男子，他報稱是寄貨公司的負責人；另外2宗案件的寄貨人分別是一間海外公司和一間已經解散的公司。案件仍在調查中，不排除稍後有更多涉案人士被捕。

人員指出，涉案不法分子並無採取任何掩飾手段，反而是明目張膽地將貨物放在3個貨櫃內，僅透過虛報貨物資料，打算蒙混過關。另外，行動所檢獲的物品，過往均為走私到內地的熱門產品，不排除有人是為了逃避偵查，於是採用迂迴路線，先將貨物走私至馬來西亞，然後再偷運到內地。

海關會繼續因應走私方式作出針對性部署，同時會與業界加強溝通，防止本港物流鏈被不法分子利用。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。