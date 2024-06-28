巴基斯坦籍男從事黑工兼逾期逗留　共被判監禁14個月

一名巴基斯坦籍非法勞工昨日(27日)在沙田裁判法院被判入獄。入境處調查人員於周二(25日)在深水埗一個住宅單位拘捕該名28歲巴基斯坦籍男子。他早前以受養人身份抵港，並於2020年8月起在港逾期逗留，從事非法工作。人員在該單位檢獲被捕人在逾期逗留期間從事地盤工作的出勤及出糧紀錄、建造業安全訓練證明書、核准工人證明書及建造業工人註冊證。

被捕的非法勞工昨日在沙田裁判法院被控違反在香港入境時對其施加的逗留期限，留在香港接受僱傭工作。他承認控罪，被判監禁14個月。同時，他亦被控一項在港逾期逗留，被判監禁14星期。所有刑期同期執行，合共被判監禁14個月。

入境處發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者一經定罪，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。