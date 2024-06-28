社工註冊局3成員辭職　勞福局指屬個人決定　不影響運作

社工註冊局3名成員近日辭職，席位自本月27日起懸空。勞工及福利局局長孫玉菡今日(6月28日)出席一活動時表示，是他們自己的決定，行動不會影響社工註冊局的運作。

孫玉菡表示，社會工作者註冊局是一個法定機構，負責社工的註冊、紀律事宜和專業發展；但社會、政府甚至業界都看到，過去幾年註冊局的運作和決定嚴重偏離了《社會工作者註冊條例》的精神。政府有迫切性令註冊局可重回正軌，今次修例的目的是讓註冊局可重回正軌，而且修例後社工仍佔多數。

立法會將在下周三(7月3日)恢復二讀，然後三讀《條例草案》。孫指，如立法會通過，希望社工註冊局可第一時間重新運作，政府計劃在下周五(7月5日)刊憲，舊有的註冊局便停止運作；而註冊局需要負責社工的註冊、紀律和專業發展的事宜，故政府期望可無縫交接。

他強調，要做到這件事，政府需要在《修訂條例》通過並於7月5日刊憲生效後，第一時間委任成員，並在委任後辦宣誓儀式；他指，政府早前已去函通知相關成員，如果《條例草案》通過，便會在7月5日有宣誓儀式。屆時舊註冊局終結運作後，新的註冊局立刻可以運作。