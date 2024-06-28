潘蘇通不服遭令破產上訴　今被上訴庭駁回

近年屢傳財困、前高銀金融主席潘蘇通，前年因其全資持有的Silver Starlight Limited（下稱「公司」）未有清還80億港元貸款，被高院原訟庭頒令破產，公司亦遭下令清盤。早前潘就破產令及清盤令、及原訟庭拒絕他要求押後審理破產案的決定申請上訴。上訴庭今（28日）頒判詞，認為原審法官沒有犯錯，一併駁回潘蘇通上述3項上訴。

就高院原訟庭拒絕潘蘇通要求，押後審理破產案的決定；及潘蘇通破產令、公司清盤令，答辯人是中信銀行股份有限公司天津分行、中信銀行國際（中國）有限公司北京分行及中信銀行（國際）有限公司。

事件緣於2017年5月，答辯方為了促成高銀地產的私有化計劃，向該上訴公司借出120億港元，潘是貸款擔保人。惟因上訴方未能依時還款，答辯方遂入稟法院，追討其中80億港元欠款，在勝訴後，再申請破產及清盤令。在此之前，上訴方曾經向高院申請禁制令，試圖禁止答辯方提出呈請，但不成功。高院最終於前年7月頒令潘破產及該公司清盤。

判詞提及，2022年6月，潘蘇通以找到第三者向公司借款為由，要求押後至9月，再審理清盤及破產聆訊，並表示相信他及公司應該可以在短時間內還錢，結果被法官拒絕。上訴方指，潘蘇通在審訊中途，曾提出新證據，但原審法官卻不批准其加入新證據，也拒絕押後審理，上訴方認為屬犯錯，法官不應頒令潘破產。不過上訴庭指，新證據是在聆訊結束、判詞頒發前不久才提出，而所謂第三者借款，並非協議，而僅為投資意向書。考慮到上訴方所欠的貸款等因素，原審法官拒絕押後申請是無懈可擊的決定，頒令潘蘇通破產、公司清盤，均為正確判決，遂駁回上訴。

案件編號：CACV 525/2021、CACV 261,265-266/2022、CAMP 294/2022