執法部門建中央數碼平台　議員質疑貴舊系統10倍　憂洩私隱

政府指執法部門須處理的影片數量及檔案容量日益增加，複製台的複製量亦隨之上升，遂向立法會申請約3.59億港元撥款，以建立中央數碼影像平台，用作儲存、處理、檢索和分享具有證據或情報價值的數碼影像。立法會財務委員會今（28日）通過有關建議，但有議員指系統只是簡單標準化的存取和檢索系統，質疑為何需要兩年半才完成第二階段，且硬件需要2.3794億港元，較早前同類型系統貴10倍，亦有議員擔心私隱洩漏問題。

當局指近年來執法部門須處理的影片數量及檔案容量日益增加，複製台的複製量亦隨之上升，與2018年比較，每年的影片複製次數均有所增加，升幅介乎18%至70%，影片檔案的容量亦在過往3年增長2.6倍。在2023年，每次複製影片檔案平均處理的數據容量約為80GB，為2018年的27GB接近3倍。

目前約有逾2.3億港元的預算開支是用以購置電腦硬件，包括伺服器、儲存設備及備份設備等。政府指擬議平台全面投入運作後，預計由2026/27年度起，每年可節省的開支合共8,832萬港元。

議員陳紹雄指系統只是簡單標準化的存取和檢索系統，質疑為何需要兩年半才完成第二階段，且硬件更需要逾2.3億港元，他舉例近期批出的提升車輛牌照及駕駛執照電腦系統，其硬件只需要2,500萬港元，則此項目貴10倍。而平台的預計經常開支在2026/27年度約1,500萬元，有關開支涵蓋硬件及軟件維修保養、通訊網絡、系統維修保養、聘用合約員工，以及消耗品的費用，質疑相關開支較高。

當局回應指執法部門嚴謹的保安要求，以及要有審計功能，因此坊間的儲存系統未必達到高規格的要求，又指未來將有「數以百萬計」的光碟，因此需要購買的硬碟非常多。

針對私隱問題，議員林素蔚指升級系統後，擔憂如果數碼影像的中央加密伺服器出意外的話，損失會很嚴重。另一議員陳仲尼也詢問當局預留多少開支用作設計後備系統，以防有黑客入侵，出現意外。當局回應指整個系統屬於封閉系統，無論上傳還是其他動作，必須要在警隊網絡內進行，且會有實務守則，而目前系統主要用作存取和索檢，有主、副伺服器，如兩個伺服器都出問題，還有緊急修復系統，6小時內可恢復全部功能。

圖說

當局向立法會申請約3億5900萬元的撥款，以建立中央數碼影像平台。