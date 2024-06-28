第三代通用系統慳500萬維修費　議員批經常開支逾千萬貴一半

政府指希望花費1.4億元萬開發第三代人事資訊通用系統，立法會財務委員會今（28日）通過有關項目，但有議員質疑雖然當局指新系統可節省500萬港元維修保養費，但實質上新系統的經常開支高達1,177萬港元，反而花費更高。

政府指第三代人事資訊通用系統用作繼續支援和維護第二代人事資訊通用系統的現有功能，以及加入新功能，以提升人事管理效能，在擬議第三代系統全面投入運作後，預計由 2027/28年度起，每年可節省的開支合共 3,576.8萬港元。

議員林振昇指第二代系統2008年來立法會申請時，表示可按個別執法人員分析長處，詢問第二代系統和第三代系統是否差不多，且第三代系統是否沒有新功能，只是因供應商不再合作而要更換第三代系統。他又指政府文件表示隨着擬議第三代系統的推出，因無須維修和保養現有第二代系統，以及省卻紙本文件的打印支出，由2027/28年度起，每年可變現的節省款額為520.3萬港元，但新系統經常開支到2027/28年度達約1,177萬港元，價格反而貴一半。

當局回應指第二代系統不再有保安維護，而第三代的設計概念以提升保安為先，因此有中央監管，而終端點也有監管，因曾經發生有人員將資料流出。

議員吳傑莊表示17萬港元的預算開支是用以支付擬議第三代系統的「保安風險評估及審計」和「私隱風險評估」，質疑此價格與上一個「中央數碼影像平台」項目的價格一樣，但兩者規模和作用不一。當局表示價錢只屬於估算，通過後會再用開放採購形式購買。

圖說

政府花費1億4000萬開發第三代人事資訊通用系統。